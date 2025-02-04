Лучших работников онкодиспансера Подмосковья наградили в День против рака

Всемирный день борьбы против рака отмечают 4 февраля. В Московском областном онкодиспансере в честь этой даты прошло торжественное мероприятие, где наградили лучших сотрудников.

Благодарственные письма медработникам вручили глава Балашихи Сергей Юров, депутат Мособлдумы Тарас Ефимов и главный врач диспансера Владимир Асташов.

«Благодаря самоотверженной работе наших специалистов и внедрению инновационных методов лечения, сегодня у пациентов есть больше шансов на выздоровление и полноценную жизнь. Именно поэтому так важно признать заслуги тех, кто ежедневно стоит на передовой в борьбе с этой болезнью», — подчеркнул Асташов.

Онкодиспансер в Балашихе работает с 1966 года. Это ведущий специализированный центр Московской области, где оказывают хирургическую, химиотерапевтическую, радиотерапевтическую и паллиативную помощь онкопациентам.