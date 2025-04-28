Лучших работников наградили в День труда Московской области в Солнечногорске

Торжественное мероприятие, посвященное Дню труда Московской области, состоялось в городском центре народного творчества и досуга «Лепсе» в Солнечногорске. Глава округа Константин Михальков, председатель Совета депутатов Марина Веремеенко и председатель координационного совета организаций местных профсоюзов вручили награды лучшим работникам.
Почетные грамоты, благодарственные письма, знаки «За труды» и нагрудные знаки от Московского областного объединения организаций профсоюзов были вручены 40 представителям различных профессий. Среди награжденных оказались медицинские работники, сотрудники ЖКХ, инспектор по учету и бронированию военнообязанных, механики и многие другие.
«Сегодня мы чествуем тех, кто своим трудом создает благополучие нашей малой родины. Опираясь на ваш профессионализм, вовлеченность и ответственность, мы сможем достигнуть устойчивого развития, модернизировать инфраструктуру, улучшить городскую среду. Особо хочется отметить трудовые династии и ветеранов — людей, которые личным примером воспитали не одно поколение честных и добросовестных специалистов, привив молодежи основы воспитания и уважение к делу», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
После церемонии награждения гостей порадовали творческие коллективы округа с яркой концертной программой.
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