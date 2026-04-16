Лучших работников Богородского округа торжественно наградили

В Центре культуры имени Калиниченко в Ногинске 16 апреля прошло торжественное награждение лучших работников и специалистов Богородского округа. Гостей поздравили заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Светлана Викулова, глава Богородского округа Игорь Сухин, председатель окружного Совета депутатов Владимир Хватов и депутат Ольга Попова.

«Низкий поклон и большая признательность от жителей Богородского округа за ваш труд. Желаю, чтобы работа приносила удовлетворение, чтобы дома были покой, уют и благополучие», — обратился к собравшимся Игорь Сухин.

Благодарственные письма губернатора и главы Богородского округа вручили лучшим специалистам муниципалитета. Знаком Московской областной думы «За труды» наградили директора Районного Дома культуры Дарью Борисову и ведущего методиста «Центральная библиотека имени Пушкина Богородского городского округа» Ольгу Макарову.

За первое место в Московском областном конкурсе коллективных договоров в номинации «Государственные учреждения» Благодарностью губернатора Московской области и кубком профсоюза наградили «Пансионат „Ногинский“» под руководством директора Гульфии Исхаковой.

На празднике отметили лучшие трудовые династии. Призерами Московского областного конкурса «Лучшая трудовая династия» стали две династии. За третье место в номинации «Промышленность» Благодарность губернатора Московской области вручили трудовой династии Лашковых акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат „Акрихин“» (общий трудовой стаж — 268 лет). За третье место в номинации «Социальная сфера» Благодарность губернатора отметила трудовую династию Фитилевых-Иванцовых пансионата «Ногинский» (общий трудовой стаж — 68 лет).

За многолетний добросовестный труд в сфере образования Благодарность Министерства образования Московской области получила трудовая династия Боровицких (общий трудовой стаж — 139 лет). Педагогическое кредо семьи Боровицких: «Любить то, что преподаешь, и тех, кому преподаешь». Стелла Боровицкая — учитель математики — рассказала о родителях и выборе профессионального пути. Шесть лет ее родители работали в Конго, где преподавали предметы на французском языке местному населению.

Также отметили лучших студентов. Праздник украсили номера творческих коллективов и артистов Богородского округа. В Подмосковье праздник труда начали отмечать с 2002 года.