Лучших работников аэропорта наградили в Химках

В Химках состоялась торжественная церемония награждения победителей XVII конкурса профессионального мастерства, организованного коллективом международного аэропорта Шереметьево. В этом году профессиональное соревнование стало рекордным по масштабу: участие в нем приняли почти полторы тысячи сотрудников, состязавшихся в 44 номинациях.

В финал вышли 132 специалиста из самых разных служб — от аварийно-спасательных и медицинских подразделений до технических, сервисных и служб безопасности.

Конкурсные задания были максимально приближены к реальным рабочим ситуациям, что позволило участникам продемонстрировать не только знание теории, но и практические навыки. Победителям были вручены диплома и особые памятные знаки — мини-плиты, которые символизируют признание заслуг коллегами.

Отдельно были отмечены авторы лучших инновационных предложений по развитию аэропорта в рамках внутреннего конкурса «SVОя идея». Лучшие ИТ-решения уже внедряются в рабочие процессы, что способствует повышению скорости и комфорта обслуживания пассажиров.

Шереметьево — это не только крупнейший транспортный узел, но и коллектив из 14 тысяч профессионалов, для которых высокие стандарты работы, социальная ответственность и взаимовыручка являются важнейшими принципами.