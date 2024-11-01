Лучших профессионалов в сфере ЖКХ определили в Подмосковье

В Подмосковье определили победителей 23-го Московского областного смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди работников ЖКХ. Торжественная церемония награждения прошла в спортивно-оздоровительном комплексе Одинцова.

«Конкурс „Лучший по профессии“ — это не только возможность продемонстрировать мастерство, но и сказать нашим сотрудникам спасибо за труд, который делает жизнь миллионов жителей Подмосковья комфортной и безопасной», — сказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

За звание лучших соревновались специалисты из Коломны, Мытищ, Клина, Черноголовки, Павловского Посада, Истры, Королева и Можайского городского округа.

Конкурсантам предстояло выполнить практические и тестовые задачи, а после для них организовали культурную программу, включая экскурсию по историческим достопримечательностям Одинцова.

Лучшие профессионалы своего дела получили ценные призы - ноутбуки телевизоры планшеты и другую бытовую технику.