Лучших председателей совета многоквартирных домов выбрали в Подмосковье

В Подмосковье подвели итоги конкурса «Лучший председатель совета МКД 2025», который состоялся в рамках ежегодного форума «Управдом». Победителей выбрали в нескольких категориях — в зависимости от количества квартир в доме.

Победителей определяла комиссия профильных министерств, которая оценивала лучшие практики управления домами и инициативы, направленные на повышение качества жизни жителей.

Один из призеров, Евгений Фролов из Воскресенска, отметил, что награда стала общей заслугой всей команды. Он подчеркнул, что активные жители их дома и округа всегда работают сообща, обсуждают проблемы и вместе находят решения. Фролов также поздравил коллег с форумом «Управдом» и приближающимся Новым 2026 годом, пожелав всем мира и добра.

«Большую поддержку Ассоциация оказала при подготовке домов к зиме. Совместно мы осмотрели более 53 тысяч МКД. По итогам проверок своевременно удалось устранили все выявленные недочеты и без нарушений войти в отопительный период», — сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

По его словам, программа по ремонту подъездов — еще один важный вектор работы. В этом году уже отремонтировали 94% от запланированного объема. В следующем году программу планируют расширить, включив в нее более трех тысяч подъездов.