Лучших предпринимателей в Богородском округе отметили премией «Меркурон»

Предприниматели Восточного Подмосковья собрались в Богородском округе, чтобы узнать, кто стал лучшим в сфере малого и среднего предпринимательства. В Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске состоялось главное бизнес-событие года — девятая ежегодная премия «Меркурон».

Мероприятие в этом году провели в новым формате. Победителей выбирали сами жители с помощью открытого онлайн-голосования. Наравне с «Выбором потребителя» участники также получили награду «Выбор экспертов». Номинантов оценивали по качественным и количественным показателям.

«Нужно всегда поддерживать наших предпринимателей. Раньше в Московской области такие мероприятия проводили и на федеральном уровне. Я очень хочу, чтобы это все возродилось. Не просто так приезжаю каждый год сюда в Богородский округ. Потому что это пример для всего региона и для всей нашей страны», — сказал депутат Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Фомичев.

Свои награды предприятия получили в десяти основных номинациях, а также в дополнительной — «За лучший социальный проект». Впереди еще один год плодотворной работы, чтобы добиться новых успехов в бизнесе и завоевывать признание потребителей.