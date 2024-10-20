Лучших подсадных уток для охоты выбрали в селе Орудьево под Дмитровом

Село Орудьево Дмитровского городского округа стало эпицентром для владельцев подсадных уток из различных регионов России, включая Великий Новгород, Москву, Новгородскую область, Нижний Новгород и Подмосковье. Здесь прошли VIII Межрегиональные открытые испытания подсадной утки «Орудьевская подсадная», собравшие 52 пернатых участницы.

В основном в состязании участвовали молодые уточки, которые продемонстрировали свои «вокальные» способности на радость зрителям и судейской коллегии под руководством Сергея Осокина. Судьи отметили высокий уровень подготовки уточек, ставших отличными помощницами для охоты.

В финале за призовые места боролись девять участниц, из которых шесть получили дипломы второй степени.

Главные призеры соревнований были отмечены дипломами первой степени. Третье место заняла утка с кольцом № 14 (28 баллов), принадлежащая Гульнаре Кондрашовой из Орудьево. Второе место досталось утке с кольцом № 40 (29 баллов) Андрея Носова из Нижнего Новгорода. Победительницей стала утка с кольцом № 271 (29 баллов) Владимира Акимова из Дубны.

Призеры получили дипломы, кубки и подарки от спонсора мероприятия — кафе «36копеек». Впервые победителю первого места была вручена статуэтка «Реплика Новгородской подсадной» — уникальная 3D модель уточки.

Участники отметили высокую организацию и гостеприимство мероприятия в Орудьево, что делает его одним из лучших в России. Впервые в рамках испытаний прошел детский конкурс стрельбы из рогатки, где победителем стал Дмитрий Мажаев. Призеры детского конкурса также получили ценные награды и остались в восторге от мероприятия.

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