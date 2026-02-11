Лучших пианистов Подмосковья наградили в Лыткарине

В выходные залы Детской музыкальной школы Лыткарина наполнились звуками классики. Здесь в 18 раз прошел Московский областной конкурс молодых пианистов «Бах и современность» — событие, объединившее 78 исполнителей из 25 муниципалитетов Подмосковья.

Конкурс, рассчитанный на участников в возрасте от семи до 15 лет, ставит перед юными музыкантами непростую задачу: не просто исполнить произведения Баха, но и прочувствовать их связь с современностью. Жюри отмечало не только технику, но и артистизм, глубину художественной интерпретации и сценическую культуру.

«Наши конкурсанты продемонстрировали не только виртуозное владение инструментом, но и удивительную для столь юного возраста глубину понимания музыки великого кантора. Это было современное прочтение классики, которое тронуло и экспертов, и зрителей», — отметила директор музыкальной школы Галина Бакунина.

По итогам состязаний лучшие из лучших получили дипломы, ценные призы и приглашение на масштабный музыкальный фестиваль, который станет продолжением их творческого пути.