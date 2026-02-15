Лучших педагогов выбрали на конкурсе профмастерства в округе Пушкинский

В Ивантеевке подвели итоги муниципального этапа конкурса «Педагог года» 2025–2026. Участие в состязании приняли 120 учителей, воспитателей, логопедов и руководителей школ из всех образовательных учреждений округа.

Конкурс проходил в образовательном комплексе № 8. В течение нескольких этапов преподаватели делились опытом, представляли свои наработки, участвовали в мастер-классах и доказывали высокий уровень квалификации. В этом году организаторы предусмотрели 10 номинаций, в которых соревновались не только учителя и воспитатели, но и руководители школ в категории «Менеджер года». Отдельно отметили педагогов-наставников.

Победителем в номинации «Самый классный классный» стал учитель начальных классов образовательного комплекса № 11 Игорь Мошкаров, который работает в школе уже семь лет. В номинации «Педагог-наставник» жюри отметило Надежду Шкапо, учителя начальных классов образовательного комплекса № 8.

На церемонии награждения присутствовали глава округа Максим Красноцветов, депутат Московской областной Думы Михаил Ждан и председатель местного Совета депутатов Артем Садула. Они поздравили победителей и вручили заслуженные награды.

Максим Красноцветов отметил, что конкурс из соревнования превратился в пространство для развития и задает вектор, по которому будет двигаться система образования округа. Он подчеркнул важность внедрения современных технологий и повышения цифровой компетентности учителей.

Число участников конкурса растет с каждым годом, что говорит о престижности профессии и перспективах, открывающихся перед педагогами в округе. Финалисты муниципального этапа представят округ Пушкинский на региональном уровне.