Лучших педагогов округа наградили в школе «Триумф» в Химках

Лауреаты конкурсов профессионального мастерства в сфере образования получили почетные грамоты. Награды вручили 40 преподавателям городского округа Химки в номинациях «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагогический дебют».

Звания получили учитель обществознания лицея № 15 Юрий Семешин, воспитатель дошкольного отделения лицея № 7 Зоя Мансурова и учитель начальных классов лицея № 7 Дарья Лысенко. Лауреатов чествовали депутаты Государственной думы Ирина Роднина и Лидия Антонова, а также представители администрации Химок, муниципальные депутаты и почетные жители.

«Для педагога важно не только отлично знать свой предмет, но и уметь передать ученикам свою любовь и заинтересованность к изучаемой теме. Дети чувствуют, когда ты не просто преподаешь, а делишься тем, что откликается в твоей душе», — отметила Ирина Роднина.

Также награды получили 20 участников педагогического слета «Творческая инициатива» со всего Подмосковья. Местные творческие коллективы подготовили для лауреатов концерт с участием хореографических и музыкальных ансамблей.