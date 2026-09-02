Лучших педагогов наградили в Раменском округе
Чествование педагогов состоялось в школе № 35 «Вектор успеха». Мероприятие началось с подведения итогов прошедшего учебного года.
За каждой пятеркой, высоким баллом на экзаменах и медалями школьников Раменского округа стоит нелегкий труд учителей и индивидуальный подход. Шесть школ муниципалитета вошли в сотню лучших в рейтинге Подмосковья. Это стало возможным в том числе благодаря наставникам, которые вложили в своих учеников не только знания, но и частичку души. Например, директора Константиновской школы Галину Симонову и ее коллектив отметили за высокие результаты учеников на государственной итоговой аттестации. Но для самой Галины главной наградой труда — стали горящие глаза ребят. За ежедневный труд, терпение, талант и вклад в развитие образования благодарственное письмо получил и директор Быковской школы № 15 Александр Курочкин.
Школы и детские сады Раменского округа приняли на работу новых педагогов. Большинство из них — 11 молодых учителей — пополнили штат школы № 9 в Раменском. Всего к работе в образовательных учреждениях округа приступили 60 новых сотрудников. Среди них — учителя математики, иностранных языков, технологии, начальных классов, а также воспитатели.
Цифровые технологии и новые образовательные проекты внедряют в округе уже с дошкольного отделения. Детей с шести лет обучают робототехнике. Одним из главных нововведений этого учебного года стал пилотный проект по проведению киберуроков. Школьников научат ориентироваться в цифровом мире, владеть искусственным интеллектом для учебы и собственных исследований, а также распознавать мошенников в интернете.