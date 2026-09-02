Лучших педагогов наградили в Раменском округе

За каждой пятеркой, высоким баллом на экзаменах и медалями школьников Раменского округа стоит нелегкий труд учителей и индивидуальный подход. Шесть школ муниципалитета вошли в сотню лучших в рейтинге Подмосковья. Это стало возможным в том числе благодаря наставникам, которые вложили в своих учеников не только знания, но и частичку души. Например, директора Константиновской школы Галину Симонову и ее коллектив отметили за высокие результаты учеников на государственной итоговой аттестации. Но для самой Галины главной наградой труда — стали горящие глаза ребят. За ежедневный труд, терпение, талант и вклад в развитие образования благодарственное письмо получил и директор Быковской школы № 15 Александр Курочкин.