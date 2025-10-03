Лучших педагогов наградили в Коломне ко Дню учителя

Праздничные мероприятия прошли в ДК «Тепловозостроитель» для преподавателей Коломны и в ДК «Текстильщик» для педагогов Озер. Отличившимся педагогам вручили заслуженные награды.

Организаторы создали яркие музыкально-танцевальные представления, посвященные педагогическому искусству, вспомнили славные страницы истории школьной профессии и тяжелый труд учителей в военные годы. Особое внимание уделили начинающим специалистам и ветеранам педагогического труда.

Учителей поздравил глава городского округа Коломна Александр Гречищев: «Создание современных условий для педагогов и учеников, меры поддержки учителей, ценность и уважение к профессии будут расти благодаря национальным проектам и государственным программам. Дорогие наши учителя! Я от всей души благодарю вас за труд, за мудрость и знания, которыми вы делитесь с вашими учениками».

Ежедневно около 1700 педагогов вкладывают душу и энергию в обучение подрастающего поколения.

«Мы все — каждый ребенок, каждый взрослый — сотканы из своих учителей. Тех, которые рассказывали, объясняли, учили, воспитывали нас. Каждый раз, входя в учебную аудиторию, в класс к детям, мы понимаем, что мы здесь и сейчас создаем, творим будущее большой, лучшей в мире страны», — обратилась к коллегам заместитель главы округа Лариса Лунькова.

Праздник дополнили тематические экспозиции во дворцах культуры, демонстрирующие насыщенную историю образовательной системы региона.