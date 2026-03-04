Лучших педагогов наградили в Истре

В Истре состоялась церемония награждения лучших педагогов — финалистов муниципального этапа областных конкурсов «Учитель года Подмосковья — 2026» и «Педагогический дебют». Мероприятие прошло в молодежном центре «Мир».

В число номинантов вошли не только мэтры, чей многолетний опыт служит примером для коллег, но и юные педагоги, внесшие весомый вклад в развитие образования. Всем участникам церемонии были вручены заслуженные грамоты и благодарственные письма, а победителей наградили статуэтками пеликана — символом милосердия и самопожертвования.

Ярким украшением мероприятия стала концертная программа, подготовленная творческими коллективами округа.

Но главные испытания еще впереди: победители муниципального этапа уже готовятся представить честь округа на региональном конкурсе, который состоится этой весной.