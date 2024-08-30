Лучших педагогов наградили на конференции в Дмитрове

Ежегодная конференция прошла в Инженерной школе в Дмитрове. В ней приняли участие более 400 человек — руководители образовательных учреждений, их заместители, учителя и воспитатели. Лучшим педагогам вручили благодарственные письма и грамоты.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина вручила почетные грамоты и благодарственные письма от Ильи Поночевного лучшим воспитателям и педагогам, которые показали высокие результаты в прошедшем учебном году.

«У нашего образования из года в год есть успехи. Это говорит о правильно выбранном векторе развития этой важной сферы нашей жизни. Ведь в образовании заняты не только наши педагоги и юные жители округа, а еще — их родители, бабушки и дедушки, то есть — почти каждый житель округа! Успешность нашего образования — это итог работы педагогов по развитию, своему профессиональному росту», — сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина.

Начальник управления образования Татьяна Малинникова представила доклад «Современное образование: вызовы времени и решения». Она подвела итоги прошлого учебного года и задала вектор на предстоящий период. В округе почти завершена реорганизация учреждений. В Министерстве образования признали этот опыт успешным. Коллеги из других городов и регионов приедут в Дмитров для обмена опытом.

Татьяна Малинникова также отметила, что в округе построили пять новых учреждений за последние несколько лет, капитально отремонтировали четыре школы, в 107 заведениях провели текущий ремонт. В следующем году сделают пристройку к Внуковской школе на 350 мест, в 2026 капитально отремонтируют детский сад № 20, а в 2027 — гимназию «Логос».

Педагоги и учителя задействованы в федеральных проектах, которые реализуются на территории Дмитровского округа: «Эффективная начальная школа», «Предшкола: старт детского сада», «Школа полного дня», «Школа, которой можно доверять» и «Умные каникулы».

Отметим, в Дмитрове учатся 27 794 ученика, из них 2602 ребенка пойдут в первый класс, а 721 — в девятый. Более 15 групп для детей с ОВЗ работают в дошкольных учреждениях.

После пленарной части педагоги отправились на профессиональные секции. Там они рассмотрели вопросы цифровизации образования и перехода на новые стандарты в детских садах.

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