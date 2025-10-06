Лучших педагогов наградили ко Дню учителя в Волоколамском округе

Торжественное мероприятие состоялось в центре культуры и творчества «Родники». В День учителя чествовали тех, кто посвятил свою жизнь образованию и воспитанию подрастающего поколения.

Заместитель главы Волоколамского округа Марина Марнова поздравила педагогов с профессиональным праздником и поблагодарила их за нелегкий, но очень важный труд. Лучшим представителям педагогического сообщества вручили заслуженные награды.

Высоких наград и званий были удостоены почти 60 педагогов. Учителю начальных классов гимназии № 1 Елене Голушко присвоено звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», а ее коллеге из ВСОШ № 3 Наталье Лангуевой — звание «Заслуженный работник образования Московской области».

Учитель физики ВСОШ № 2 Александра Муравьева и учитель русского языка и литературы Сычевской школы Татьяна Серегина получили благодарность губернатора Московской области Андрея Воробьева. Знаком Московской областной думы наградили шестерых учителей и воспитателей, а почетной грамотой Министерства образования Московской области — восьмерых.

Творческие коллективы Волоколамского округа исполнили для виновников торжества яркие номера, которые подарили педагогам хорошее настроение и создали атмосферу праздника.