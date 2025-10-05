Лучших педагогов наградили ко Дню учителя в Пушкино
Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя, прошло в образовательном центре № 8. Отличившимся вручили нагрудные знаки от Министерства образования России, почетные грамоты и благодарности.
Для учителей подготовили развлекательную программу: игры в классики, лепку из пластилина и фотосессию.
«Атмосфера потрясающая, потому что это такой небольшой шажочек для молодых специалистов. Нас все больше и больше, ежедневно погружают в эту сферу образования, как это все происходит. В первую очередь, я хочу сказать спасибо руководящему составу образовательного комплекса и наставникам, которые мне помогают», — сказала учитель истории и обществознания образовательного комплекса № 8 Виктория Учаева.
На праздничное мероприятие пришли руководители образовательных учреждений и педагоги, которые демонстрируют высокие профессиональные показатели и молодые специалисты. Для них это возможность сказать добрые слова своим коллегам.
«Милые мои коллеги! Вы самые лучшие, вы самые умные, самые очаровательные, самые мудрые. Потому что ваш труд — это душа ребенка», — добавила учитель русского языка и литературы образовательного комплекса № 2 Наталья Клебанова.
Поздравить руководителей, учителей и наставников приехал глава округа со своими заместителями. Максим Красноцветов отметил, что система образования округа Пушкинский стабильно занимает высокие позиции в рейтинге среди муниципалитетов Подмосковья, а это всегда командная работа.
Кульминацией праздника стала церемония награждения. Нагрудные знаки от Министерства образования Российской Федерации, почетные грамоты и благодарности различных уровней в этот день получили педагоги, чей труд является примером преданности своему делу.
«Каждый, кто заходит в эту важную и нужную профессию, должен понимать, что это ответственность за наше будущее и формирование в подрастающем поколении той идеологии, которая в конечном итоге формирует основу всего — это наше общество, наше государство и наше будущее», — сказал глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.
Для всех присутствующих был подготовлен видеоролик, на котором молодые педагоги и наставники говорили о важности своей профессии и о том, какими качествами должен обладать настоящий учитель.