Лучших педагогов наградили ко Дню учителя в Пушкино

Для учителей подготовили развлекательную программу: игры в классики, лепку из пластилина и фотосессию.

«Атмосфера потрясающая, потому что это такой небольшой шажочек для молодых специалистов. Нас все больше и больше, ежедневно погружают в эту сферу образования, как это все происходит. В первую очередь, я хочу сказать спасибо руководящему составу образовательного комплекса и наставникам, которые мне помогают», — сказала учитель истории и обществознания образовательного комплекса № 8 Виктория Учаева.

На праздничное мероприятие пришли руководители образовательных учреждений и педагоги, которые демонстрируют высокие профессиональные показатели и молодые специалисты. Для них это возможность сказать добрые слова своим коллегам.

«Милые мои коллеги! Вы самые лучшие, вы самые умные, самые очаровательные, самые мудрые. Потому что ваш труд — это душа ребенка», — добавила учитель русского языка и литературы образовательного комплекса № 2 Наталья Клебанова.