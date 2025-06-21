Лучших педагогов из Богородского округа наградили на церемонии в Москве

В Национальном центре «Россия» состоялось торжественное подведение итогов проектов «Навигаторы детства», «Орлята России» и «Орлята-дошколята» в Московской области за 2024–2025 учебный год. На мероприятии наградили педагогов из Богородского округа.

Церемонию посетили заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима и заместитель директора ФГБУ «Росдетцентр» Антон Пустовалов.

За высокий профессионализм и вклад в развитие системы воспитания отметили лучших педагогических работников из разных муниципалитетов Подмосковья. Среди них были и специалисты из Богородского округа.

Благодарственные письма вручили муниципальному координатору проекта «Навигаторы детства», методисту учреждения дополнительного образования «Центр образования для детей и взрослых» Татьяне Жуйковой, советнику директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединения Центра образования № 30 Валентине Малеевой, учителю начальных классов Центра образования № 28 Татьяне Старостенко, учителю начальных классов Центра образования № 21 Алие Никулиной, воспитателю Центра образования № 30 Екатерине Даменцевой.

Подарком для всех стала мультимедийная выставка «Путешествие по России».