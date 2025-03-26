Лучших педагогов дошкольного образования наградили в Дмитрове

Церемонию награждения провели в центре детского творчества «Радуга». На ней отметили финалистов муниципального этапа Всероссийского конкурса.

За победу в этом году боролись девять педагогов из детских садов Дмитрова. Они прошли несколько этапов: открытые занятия с детьми, в том числе в незнакомых группах, презентацию методических разработок и работу с родителями. Финалистками стали пять конкурсанток.

Абсолютным победителем стала воспитатель детского сада № 18 «Солнышко» Александра Лобачева. Она выступит на областном этапе конкурса.

«Я горжусь этим конкурсом и преклоняюсь перед его участниками, наставниками конкурсанток и теми, кто его сопровождает. Потому что этот конкурс не только позволяет найти новые интересные методические наработки в работе с детками, но и объединяет всех, кто к нему причастен и кого объединяет любовь к профессии», — сказала начальник управления образования администрации Дмитровского округа Татьяна Малинникова.

Участники получили дипломы и памятные плакетки.

«Профессия воспитателя — одна из самых важных. Педагоги не просто присматривают за детьми, а закладывают основы их личности, учат добру и справедливости. Дмитровский округ по праву может гордиться такими преданными своему делу специалистами», — добавил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.