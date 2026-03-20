Лучших наставников в сфере здравоохранения наградили в Подмосковье

В рамках Всероссийского форума «Наставничество. Перезагрузка подходов» состоялась церемония награждения победителей и призеров регионального конкурса наставников в подмосковном здравоохранении. Мероприятие собрало участников, представивших креативные методики и уникальные практики.

Награды вручали заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин и председатель областной организации профсоюза работников здравоохранения России Нина Суслонова.

Состязание проходило в два этапа: до 1 марта принимали заявки, а затем комиссия, состоявшая из представителей Минздрава и профсоюза, оценивала результаты. Лучшими медицинскими учреждениями по организации наставничества признали Московский научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского, а также Красногорскую и Долгопрудненскую клинические больницы.

В номинации «Лучшие наставники здравоохранения Подмосковья 2025» третье место разделили Наталья Федосова из Долгопрудненской больницы, Анна Самарцева из Королевской больницы и Вера Багирь из Красногорской больницы.

Серебряными призерами стали двое специалистов МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского: Олег Герасименко и Ревиз Джинджихадзе. Победителем признали Ольгу Ходненко — главного врача Королевской стоматологической поликлиники.

«Для нас очень ценно, что многие заявки отличались нестандартными подходами к реализации программы наставничества. Очень точечно ведется работа с молодыми специалистами в учреждениях-лидерах. Свыше 200 молодых коллег переняли опыт победителя областного конкурса Ольги Ходненко», — отметила Нина Суслонова.