Лучших наставников определили в институте непрерывного образования в Дмитрове

Лучшие менторы первокурсников были выбраны по итогам сентября в Дмитровском институте непрерывного образования. Рейтинг наставников традиционно составляется в учебном заведении со дня его основания.

Самые высокие позиции списка заняли Софья Назарова, Полина Новикова, Екатерина Грузинская и Василиса Зубарева. Они очень помогли своим подопечным и вдохновили их на высокие достижения.

Ставшие лидерами рейтинга ребята поблагодарили учащихся за высокую оценку их труда. «Быть лучшим — это большая ответственность, ведь ты являешься примером для других, и снижать планку нельзя», — поделилась одна из наставниц.

Менторами становятся студенты последнего курса или выпускники института. Они должны обладать разносторонними знаниями и богатым опытом. Учащиеся обращаются к наставникам за помощью. Старшие товарищи делятся советами, разбираются в проблеме, рассказывают о своих трудностях в учебе и учат избегать сделанных ранее ошибок.

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