Лучших наставников года в сфере образования определили в Подмосковье

В Доме Правительства Московской области прошла торжественная церемония, на которой подвели итоги финального этапа регионального конкурса «Сердце отдаю детям». Этот конкурс проводят среди педагогов дополнительного образования.

«Конкурс „Сердце отдаю детям“ — это не просто проверка мастерства, это признание таланта, самоотдачи и любви к своему делу. В этом году участниками конкурса стали 485 педагогов из 50 муниципалитетов, это на 21,6% больше, чем годом ранее. За выход в региональный этап конкурса боролись 174 конкурсанта», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

По результатам испытаний выбрали победителей в девяти номинациях. Лучшими стали Татьяна Малышева из Клина, Наталия Ворожайкина из Луховиц, Оксана Коняхина из Коломны, Николай Мутыгуллин из Солнечногорска, Ольга Новикова из Истры, а также Татьяна Обухова и Светлана Кузичкина из Красногорска

Главной победительницей конкурса стала Мирослава Ведерникова — педагог из гимназии № 10 в Луховицах. Она также победила в номинации по естественнонаучному направлению.

Все победители будут представлять Московскую область в финале Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям — 2025».