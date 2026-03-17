Лучших молодых творцов выбрали в Серпухове

В округе подвели итоги муниципального этапа областного фестиваля-конкурса «Традиции и перспективы». Мероприятие, проходящее в рамках программы «Юные таланты Московии», вновь собрало на площадке Центра внешкольной работы детей и подростков, увлеченных декоративно-прикладным искусством.

Конкурс этого года подчеркнул преемственность поколений. Юные художники состязались в трех номинациях: традиционная глиняная игрушка, керамика и скульптура.

«Выбрать лучших из лучших было непросто. В состав жюри вошли признанные эксперты: методист Балашова, а также опытные педагоги дополнительного образования Жданова и Голубкина. Они оценивали не только технику исполнения и аккуратность, но и оригинальность замысла, а также сложность выбранных образов», — сообщили организаторы.

После детального изучения всех представленных работ судейская коллегия огласила имена победителей. В номинации «Традиционная глиняная игрушка» абсолютными лидерами стали Мажорина и Нурзода. Они представляют Образовательный комплекс «Пущино». Лучшей в категории «Керамическое чудо» была признана Митрохина, воспитанница Гимназии Протвино. В номинации «Скульптура» золотой пьедестал разделили учащиеся школы № 18 — Загиев и Лебедева.