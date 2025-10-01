Лучших молодых предпринимателей наградят в Национальном центре «Россия» 22 ноября

В Национальном центре «Россия» 22 ноября пройдет масштабное мероприятие «Созидатели. Итоги года Росмолодежь.Предпринимай и Росмолодежь.Профи». Оно направлено на поддержку молодых предпринимателей и специалистов, которые своим трудом развивают бизнес и создают возможности для профессионального роста.

В программе события — мастер-классы, деловые активности, открытый диалог с экспертами и церемония награждения победителей Всероссийской премии «Молодой предприниматель России». В мероприятии примут участие более пяти тысяч участников из 89 регионов — лидеры молодежных предпринимательских сообществ, молодые владельцы бизнеса и авторы успешных проектов.

Одной из ключевых частей станет «Битва идей»: молодые профессионалы представят свои инициативы экспертам и инвесторам, чтобы получить поддержку и ресурсы для развития проектов. Также пройдет интерактивная игра от «Росмолодежи.Профи», где участники будут выполнять задания, развивая навыки и строя карьерный путь.

Кроме того, гостей ждет утренняя «мозговая зарядка» с экспертом и общение с профессионалами, которое позволит завести новые контакты и получить ценные советы. Во время церемонии награждения станут известны имена 35 лучших молодых предпринимателей страны.