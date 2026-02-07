Лучших молодых дизайнеров определили на конкурсе в Серпухове

В Подмосковье завершился региональный этап чемпионата «Профессионалы». Молодые дизайнеры представили свои работы в компетенции «Дизайн модной одежды и аксессуаров».

Финальные состязания прошли 6 февраля на площадке Губернского колледжа. Участники продемонстрировали творческий подход, навыки моделирования и умение работать с материалами.

Эксперты оценивали оригинальность идей, качество исполнения и актуальность проектов. В итоге первое место заняла Наталья Воробьева из Губернского колледжа. Второй стала Юлия Грабко из Электростальского колледжа, третьей — Камилла Калонова из Можайского техникума.

«Поздравляю Наталью с победой! Ее талант и трудолюбие — пример для всех студентов», — отметила замглавы муниципалитета Оксана Лебедева.

Чемпионат дал участникам ценный опыт, который поможет в дальнейшей карьере.