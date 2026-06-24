Лучших механизаторов страны определили в Химках

В Химках, на полигоне Учебно-исследовательского центра МАДИ, прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства среди механизаторов дорожно-строительной отрасли. За звание лучших боролись 36 команд и более 180 механизаторов из России, Китая, Белоруссии и Казахстана.

В этом году мероприятие привлекло рекордное число участников. Впервые в истории состязаний на старт вышли две женские команды, около 20 конкурсантов — молодые специалисты в возрасте до 23 лет.

Соревнования стали настоящим испытанием на прочность. Участникам предстояло пройти семь дисциплин, где оценивались отточенные навыки управления техникой, скорость реакции и инженерное мышление: управление автогрейдером и бульдозером, работа с автокраном, эксплуатация экскаватора, сервисное обслуживание спецтехники.

Параллельно проходила деловая программа. Производители представили свою продукцию компаниям-эксплуатантам, а эксперты отрасли обсудили обновление парков дорожно-строительной техники и испытания новинок. На выставке гостям показали 54 образца спецтехники — некоторые машины сразу после презентации демонстрировали свои возможности в ходе тест-драйвов прямо на полигоне.

Активное участие приняла и молодежь. Студенты профильных вузов и колледжей, в том числе иностранные гости, познакомились с особенностями дорожного строительства. Встречи с руководителями крупнейших компаний, деловые игры и профориентационные мероприятия помогли будущим специалистам лучше понять профессию.