Лучших логопеда и дефектолога округа наградили в Химках

Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства среди учителей завершился в Химках. По итогам всех туров были определены лучшие логопед и дефектолог городского округа.

Конкурс состоял из нескольких этапов. В заочном туре участники представили профессиональное портфолио и видеоролик открытого занятия с детьми. Финал включал очные испытания «Самоанализ занятия» и «Своя игра».

В номинации «Учитель-логопед» лучшим специалистом признана Мария Коротаева. Уже 10 лет она работает в дошкольном отделении «Аистенок» химкинской школы «Флагман».

«Конкурс — это проверка себя на прочность, возможность оценить свои навыки и знания в сравнении с другими. Это шанс узнать, на что ты способен, и понять, в каком направлении нужно двигаться дальше», — поделилась Мария Коротаева.

Победителем в номинации «Учитель-дефектолог» также стала представительница «Аистенка» Наталья Вишнякова. Педагог трудится в этой сфере более 15 лет, семь из них — помогает детям с ограниченными возможностями здоровья.

«Профессию выбрала осознанно: после тяжелой болезни решила посвятить себя помощи детям, сталкивающимся с трудностями развития. Конкурс дал мощный профессиональный импульс и возможность для обмена опытом с коллегами со всего округа», — рассказала Наталья Вишнякова.

Победительниц поздравил заместитель председателя совета депутатов Александр Васильев.

«Работа логопедов и дефектологов остается незаметной для широкой публики, но именно они помогают ребенку сделать первый уверенный шаг к полноценной и счастливой жизни. Благодаря вашему труду в Химках растет поколение детей, которые чувствуют поддержку, верят в свои силы и получают шанс раскрыть свой потенциал», — обратился к педагогам депутат.

Теперь Марии Коротаевой и Наталье Вишняковой предстоит участие в региональном этапе конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России».