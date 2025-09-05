Лучших лесников 2025 года определили в Подмосковье

В Подмосковье прошел юбилейный конкурс «Лесник года». В нем приняли участие 19 представителей разных филиалов ГАУ МО «Мособллес».

Председатель Комлесхоза Подмосковья Алексей Ларькин отметил, что в этом году конкурс особенно важен, так как связан с запуском программы «Здоровый и чистый лес». Она направлена на защиту и восстановление подмосковных лесов.

«Ваши таланты и профессионализм, а также усилия всех работников лесного хозяйства Московской области будут способствовать сохранению и приумножению наших прекрасных лесов. Желаю всем удачи и веры в себя», — сказал Ларькин.

Участники продемонстрировали знания в области лесного законодательства, охраны территорий от пожаров, их защиты и восстановления. Практическая часть включала изготовление деляночных столбов и искусственных гнездовий, разведение и тушение условных пожаров с использованием ранцевых огнетушителей и мотопомпы.

Победителем конкурса стал Леонид Петров из Истринского филиала, второе место занял Андрей Герасимов из Шатурского филиала, третье — Антон Лысов из Волоколамского.