Лучших лесничих наградили в Можайске

Фото: Медиасток.рф

Лучших работников лесного хозяйства наградили в Можайске. Церемонию провели в четь 200-летия со дня рождения немецкого лесовода Карла Тюрмера, который в 1871 году посадил в округе сосны и лиственницы.

Лучшие лесничие получили благодарственные письма от Мособлдумы и администрации округа, а также награды.

Мероприятие также приурочили к профессиональному празднику работников. По словам директора Бородинского филиала «Мособллес» Махача Ширинова, в октябре в Тюрмеровском лесу установят бюст Карлу Францевичу.

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