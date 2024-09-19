Лучших лесничих наградили в Можайске

Лучших работников лесного хозяйства наградили в Можайске. Церемонию провели в четь 200-летия со дня рождения немецкого лесовода Карла Тюрмера, который в 1871 году посадил в округе сосны и лиственницы.

Лучшие лесничие получили благодарственные письма от Мособлдумы и администрации округа, а также награды.

Мероприятие также приурочили к профессиональному празднику работников. По словам директора Бородинского филиала «Мособллес» Махача Ширинова, в октябре в Тюрмеровском лесу установят бюст Карлу Францевичу.