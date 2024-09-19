Лучших лесничих Можайска наградили к профессиональному празднику

Поводом для награждения стал не только День работников леса, но и другая знаменательная дата. 200 лет исполнилось со дня рождения немецкого лесовода Карла Тюрмера, который в 1871 году посадил на этом месте величественные сосны и лиственницы.

«Карл Тюрмер оставил нам памятник природы. Поэтому в октябре у нас будет большое всероссийское мероприятие с привлечением руководителей округов и областей. Мы здесь будем устанавливать бюст Карлу Францевичу», — рассказал директор Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Махач Ширинов.

От Московской областной думы и администрации округа лесничим передали благодарственные письма за большой вклад в развитие лесного хозяйства всего региона.

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