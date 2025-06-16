Лучших кадетов из Подмосковья наградили в парке «Патриот»

Награждение областного конкурса «Кадет года — 2024» прошло в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот». Соревнования состоялись в четвертый раз. В этом году их участниками стали 140 воспитанников из 36 учреждений Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.

Турнир включил несколько этапов: участники представляли свои достижения, защищали проекты, проходили спортивные испытания, показывали творческие способности и умение двигаться. Например, кадеты писали эссе на патриотическую тему, проводили мастер-классы об увлечениях, а также исполняли несколько видов бальных танцев: большой фигурный вальс, падеграс и русский лирический.

В ведомстве отметили, что в конкурсе определили шесть победителей и 12 призеров в трех возрастных категориях.

В завершение награждения учащиеся кадетских классов и корпусов возложили цветы к Вечному огню. Для всех воспитанников провели экскурсию по музею «Дорога памяти».