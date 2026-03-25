Лучших юных баскетболистов округа определили в Истре

В спортивном комплексе «Арена-Истра» прошли решающие матчи плей-офф игр по баскетболу Единой школьной лиги. Победители представят муниципалитет на региональных соревнованиях.

По итогам игр определились триумфаторы турнира: среди девушек победу одержала команда Дедовской школы № 1, второе место занял Лицей города Дедовск, а третье — школа имени Л. М. Доватора. Среди юношей лучшей стала команда школы имени Л. М. Доватора, на втором месте — Лицей Дедовска, на третьем — Павловская школа.

Победители получили не только заслуженные награды, но и путевку на следующий этап: они представят Истринский округ на региональных соревнованиях 3 апреля. Матчи пройдут на родной площадке — в спорткомплексе «Арена-Истра».

Ярким событием этого спортивного праздника стал мастер-класс от Владимира Агабабьяна — заслуженного тренера России и серебряного призера Олимпийских игр по баскетболу 3×3.