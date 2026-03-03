Лучших исполнителей живого звука выбрали в Пушкино

В Красноармейском городском дворце культуры прошел третий окружной фестиваль живого звука «Точка притяжения». На одной сцене собрались талантливые музыканты из Пушкинского округа и Москвы.

В этом году конкурсная программа удивила разнообразием жанров. Со сцены звучала классика, рок, казачий фольклор и современные версии советских песен. Главное условие для участников — живое исполнение вокала в сопровождении музыкальных инструментов. Четыре часа жюри оценивало выступления, чтобы определить лучших.

Гран-при фестиваля единогласно присудили фольклорному ансамблю «Воталинка» под руководством В. И. Буренкова.

«Мы старались передать всю красоту народной песни, — поделились участники коллектива. — Очень рады, что зрители и жюри это оценили».

Звание лауреатов I степени получили хор ветеранов «Родная песня», ВИА «Джем», духовой оркестр ГДК и вокальный коллектив «Час Пик». Жюри отметило высокий уровень их мастерства и яркие сценические образы.

Лауреатами II степени стал дуэт «Две души». Музыканты удивили публику необычным звучанием и слаженностью.

Фестиваль «Точка притяжения» продолжает расти. Через год сцена дворца культуры снова примет любителей живой музыки, чтобы открывать новые имена и дарить зрителям яркие впечатления.