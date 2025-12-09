Лучших футболистов сезона наградили в Можайском округе

Итоги футбольного сезона 2025 года подвели в муниципалитете. Торжественная церемония награждения прошла в Можайском культурно-досуговом центре.

С приветственным словом к футболистам обратился начальник отдела физической культуры и спорта администрации Можайского округа Максим Башаев. Депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова пожелала спортсменам не останавливаться на достигнутом, стремиться к новым высотам и громким победам в следующем сезоне. Награды отличившимся футболистам вручил директор Дворца спорта «Багратион» Семен Долгачев.

На церемонии также были отмечены за профессиональный вклад в развитие спорта и поддержку юных талантов четыре сотрудника «Багратиона».

На экране показали видеосюжет о можайских футболистах, их тренировках и самых ярких моментах на поле. А творческие коллективы Можайского культурно-досугового центра подготовили для гостей праздника яркие танцевальные и вокальные номера.