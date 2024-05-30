Лучших директоров парков Подмосковья наградят 1 июня

Лучших руководителей парков по результатам организации культурного досуга и отдыха в 2023 году наградят 1 июня. Торжественную церемонию проведут первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн, а также министр культуры и туризма региона Василий Кузнецов.

Как рассказали в подмосковном Минкульте, мероприятие пройдет в домодедовском парке «Елочки» в рамках второго областного фестиваля «Город танцует в парках».

После церемонии в парках Красногорска, Подольска, Домодедова, Одинцова и Люберец состоится праздничный концерт.

Оценивать конкурсантов по традиции будет звездное жюри во главе с художественным руководителем проекта и заслуженным артистом России Егором Дружинином. Участники представят свои лучшие танцевальные номера.

Фестиваль «Город танцует в парках» продолжится до 16 июня 2024 года. Его завершением станет гала-концерт в сентябре 2024 года и церемония награждения участников.

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