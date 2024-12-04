Лучших Дедов Морозов и Снегурочек выберут в Лобне 14 декабря

В городском округе Лобня проведут конкурс-парад Дедов Морозов и Снегурочек. Шествие пройдет от железнодорожной станции Лобня до Центрального городского парка 14 декабря.

Жители Лобни увидят праздничный парад Дедов Морозов и Снегурочек. По итогам конкурса определят самых лучших новогодних героев. Жюри выберет победителей в трех номинациях: самый настоящий, самый креативный и самый щедрый.

«Дед Мороз. Если ты добр, хорош собой, у тебя белая длинная борода, и ты несешь людям радость — возможно именно ты настоящий Дед Мороз! Приходи на парад! О тебе должен узнать город!» — объявили организаторы мероприятия.

Парад новогодних волшебников состоится 14 декабря. Участники мероприятия соберутся в 11:30 у станции Лобня. Итоги конкурса подведут в конечной точке шествия, в Центральном городском парке.

Лучшим участникам конкурса-парада вручат призы.

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