Лучших баскетболистов спартакиады определили в Подольске

Во Дворце культуры «Октябрь» в Подольске состоялась девятая спартакиада, собравшая любителей баскетбола 3×3. Победили команды микрорайонов Межшоссейный и Дубровицы.

В состязаниях приняли участие порядка 40 человек: семь мужских команд и четыре женских. По результатам турнира среди женщин первое место заняла команда «Межшоссейный», второе место — у «Львовского», третье — у «Дубровиц».

Среди мужских команд победили баскетболисты команды «Дубровицы», серебро выиграло объединение «Десна», бронзу завоевала команда микрорайона Красная горка.

Победителей и призеров наградили кубками, медалями и грамотами комитета по физической культуре и спорту администрации округа.

Отметим, что подобные мероприятия на территории городского округа Подольск проходят на постоянной основе. Ранее во Дворце культуры «Октябрь» состоялись соревнования по настольному теннису.