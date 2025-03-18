Лучших бадминтонистов Серебряных Прудов определили по итогам первенства

Соревнования, ставшие уже неотъемлемой частью спортивной жизни округа, прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Героя России Сергея Фирсова. Турнир проходил в два этапа.

На первом этапе участники, разбитые на группы, соревновались по круговой системе, демонстрируя свое мастерство в каждой из трех партий, где победа присуждалась игроку, первым набравшему 21 очко.

Во втором этапе четверо лучших бадминтонистов, прошедших отборочный тур, сошлись в полуфинальных поединках. Победители полуфиналов разыграли главный приз, а проигравшие встретились в борьбе за третье место.

В мужской части турнира триумфатором стал Андрей Коновалов, завоевавший «золото». Он уже становился лидером соревнований в прошлом году. Второе место занял Артем Кирюшин. Андрей Ненашев, сохранив прошлогоднюю позицию, завоевал бронзовую медаль.

В женской части турнира первое место и звание лучшей бадминтонистки досталось Елизавете Шагаевой, сумевшей превзойти свой прошлогодний результат. Серебряная медаль отправилась к дебютантке соревнований Юлии Орлихиной. Татьяна Муратова замкнула тройку лидеров, завоевав бронзовую медаль.

Победители и призеры были награждены памятными кубками и медалями, предоставленными отделом по физической культуре и спорту администрации муниципального округа Серебряные Пруды.