Лучших активистов «Движения Первых» наградили в Лосино-Петровском
Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав принял участие в заседании Координационного совета по взаимодействию с местным отделением «Движения Первых». Встреча прошла в недавно открытом Центре детских инициатив «Дом Первых. Лосино-Петровский».
Ребята провели стратегическую сессию, а лучшие практики были направлены в областное Министерство образования.
Вместе с директорами школ и советниками по воспитанию, муниципальными депутатами, кураторами первичных отделений и активистами движения подвели итоги работы «Первых» в третьем квартале. Также наметили планы на заключительные месяцы этого года.
Ребята достойно представляли городской округ на региональных и федеральных мероприятиях. А на днях прошли выборы «Советов Первых» в школах и был избран председатель местного Совета.
Лидером в округе по работе с «Движением Первых» является школа № 2 имени Дагаева. Куратор первичного отделения учреждения Надежда Ершова выступила с отчетом о проделанной работе и поделилась опытом с коллегами.
Особый упор в школе сделан на федеральный проект «Хранители истории», чтобы память о героях жила вечно. А военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» объединила учеников 3-х, 5-х и девятых классов. Сейчас школьники активно участвуют в акции «Большая помощь маленькому другу» и собирают корм для животных из приютов.
В завершение встречи наградили активистов. Благодарственными письмами отмечены участники яркого фестиваля «Брюсовы горизонты», а также победитель конкурса «Шеврон форму красит».
Впереди региональный конкурс наставников «Первых» и реализация новых флагманских проектов.