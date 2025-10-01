Лучших активистов «Движения Первых» наградили в Лосино-Петровском

Глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав принял участие в заседании Координационного совета по взаимодействию с местным отделением «Движения Первых». Встреча прошла в недавно открытом Центре детских инициатив «Дом Первых. Лосино-Петровский».

Ребята провели стратегическую сессию, а лучшие практики были направлены в областное Министерство образования.

Вместе с директорами школ и советниками по воспитанию, муниципальными депутатами, кураторами первичных отделений и активистами движения подвели итоги работы «Первых» в третьем квартале. Также наметили планы на заключительные месяцы этого года.

Ребята достойно представляли городской округ на региональных и федеральных мероприятиях. А на днях прошли выборы «Советов Первых» в школах и был избран председатель местного Совета.

Лидером в округе по работе с «Движением Первых» является школа № 2 имени Дагаева. Куратор первичного отделения учреждения Надежда Ершова выступила с отчетом о проделанной работе и поделилась опытом с коллегами.