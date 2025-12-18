Лучшие военно-патриотические команды наградили в Дмитрове

Мероприятие посетили почетные гости: начальник Управления образования округа Татьяна Малинникова, директор Дмитровского техникума Ирина Александровская, руководитель военно-патриотического клуба «Юный разведчик» Артем Ефименко, депутат, участник СВО Сергей Горшенев, ветераны и сотрудники силовых структур.

«Вы не только тренировались, но и создавали настоящую историю, демонстрируя смелость, целеустремленность и высокие результаты. Ваши достижения — это наша общая гордость и уверенность в достойном будущем страны», — обратилась к ребятам Татьяна Малинникова.

Награды за активное участие и высокие результаты получили 13 команд из школ и техникумов Дмитровского округа. Руководитель муниципалитета Михаил Шувалов отметил, что участие молодежи в военно-патриотической жизни округа стало лучшим итогом Года защитника Отечества.

«Вы — не просто будущее страны, вы — ее настоящая опора уже сегодня. Спасибо педагогам, наставникам и, конечно, родителям за эту важнейшую работу», — сказал Михаил Шувалов.