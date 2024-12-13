Лучшие участники олимпиады Junior разработают в Подмосковье игры и роботов

Свыше 24 тысяч школьников из России и других стран приняли участие в национальной технологической олимпиаде Junior. Свыше 30 лучших команд встретят в Долгопрудном, в технопарке физтех-лицея имени Капицы с 20 по 23 декабря. Ребята будут разрабатывать игры, собирать роботов и создавать устройства для выращивания растений.

На слете соберутся 36 команд из 22 регионов России. Это школьники с пятого по седьмой классы, которые показали наилучшие результаты в финале олимпиады. Под руководством экспертов они будут работать над общими задачами и использовать технологичное оборудование для своих разработок.

Так, подростки будут разрабатывать игры на основе моделей машинного обучения с жестовым и звуковым управлением, создавать уровни для симулятора ходьбы и дорабатывать прототипы спутников. Они также соберут робота-охранника и систему сигнализации, устройство для выращивания растений и многое другое.

Всего в олимпиаде участвовали 24,9 тысячи человек со всей России и из-за рубежа. Победителями стали 1320 участников.