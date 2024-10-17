Лучшие туристические организации наградили в Серпухове

Ежегодно в Серпухов приезжают гости и туристы не только из Московской области, но и из соседних регионов и ближнего зарубежья. Организовывать их комфортное пребывание и досуг помогают туроператоры, турагенты и сотрудники музеев.

Выдающихся представителей сферы отметили знаком качества «Городъ С. рекомендуетъ», почетными грамотами и благодарственными письмами. Специальные награды вручили парку имени Олега Степанова и музею хлеба при гостинично-ресторанном комплексе «Провинция».

Отметим, что парк стал важной площадкой для множества фестивалей и в этом году получил диплом I Всероссийской премии «Парки России». Музей хлеба посетили более 20 тысяч человек.

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