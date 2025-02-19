Лучшие трудовые коллективы Подмосковья выступили на фестивале ГТО в Подольске

В Подольске прошел региональный фестиваль ГТО среди лучших трудовых коллективов Подмосковья. Победителем стала команда из Егорьевска, второе место заняла сборная Ступина, а третье — Богородского округа. Теперь победители представят область на всероссийском этапе.

В фестивале участвовали 23 команды, успешно прошедшие муниципальный отбор. Программа включала пять испытаний: стрельбу из электронного оружия, наклон вперед на гимнастической скамье, отжимания, подъем туловища и подтягивания или рывок гири.

Напомним, фестиваль ГТО для трудовых коллективов проводят в Подмосковье каждый год. К участию приглашают команды работников и сборные муниципалитетов в возрасте от 25 до 59 лет. В этом году мероприятие провели в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».