Лучшие трудовые династии наградили в Богородском округе

Лучших работников и специалистов, которые ежедневно вносят большой вклад в развитие родного города и округа, наградили в центре культуры имени Калиниченко. Подарки трудовым династиям вручил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Новиков.

Территориальный конкурс «Лучшая трудовая династия» провели в Богородском округе накануне Праздника труда. За победу в конкурсе в номинации «Промышленность», большой вклад в развитие трудовых традиций, а также за активное участие в Московском областном конкурсе «Лучшая трудовая династия» благодарственным письмом заместителя председателя правительства Московской области — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области была награждена династия Тейцен акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат „Акрихин“». Общий трудовой стаж трех поколений тружеников из восьми представителей составляет 120 лет.

Основатель трудовой династии — Татьяна Тейцен. За 31 год своего трудового стажа она прошла путь от аппаратчика синтеза производства до мастера смены. Ее супруг Николай Тейцен в 1984 году пришел на завод слесарем шестого разряда. В коллективе его называли «мастер-золотые руки».

Глава трудовой династии Сергей Тейцен работает на заводе вот уже 31 год. Его сестра Ольга Алексеенко (Тейцен) 27 лет трудится в цехе твердых готовых лекарственных форм, где она прошла свой карьерный путь от укладчика-упаковщика до мастера смены. Супруг Ольги Алексей Алексеенко также работал машинистом-таблетировщиком с 2008 по 2009 годы. Алексей Тейцен — сын главы династии — после окончания института выбрал предприятие «Акрихин». В настоящее время назначен на должность начальника самого крупного подразделения — цеха твердых готовых лекарственных форм. Также на заводе трудились младший брат основателя династии Алексей Тейцен и его супруга Надежда.

Поздравление трудовых династий завершилось праздничным концертом.