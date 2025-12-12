Лучшие спортивные инструкторы Подмосковья получили губернаторские премии

Премию губернатора «Лучший по профессии» получили 10 спортивных инструкторов Подмосковья. Победителей определяли с октября по ноябрь текущего года.

Среди лучших — Илья Буданов из Лотошина, который уже 16 лет учит плаванию и общей подготовке людей всех возрастов. В Королеве победу празднует бывший профессиональный футболист Максим Карпов, который теперь развивает массовый спорт и ГТО.

В Клину награду получила Людмила Карпунина, которая проводит силовые тренировки для мужчин и женщин в сельском спортивном комплексе. Анну Морозову из Воскресенска отметили за успехи в пауэрлифтинге — ее воспитанники только в прошлом году завоевали несколько десятков медалей.

Григорий Пермикин из Ленинского округа — тренер по экстремальному роллерспорту, который сам участвует в мировых чемпионатах и бесплатно заливает хоккейные коробки для детей. Елена Прокофьева из Пушкинского округа работает с людьми с ограниченными возможностями здоровья, помогая им восстановиться при помощи спорта.

Мария Ускова из Мытищ уже девять лет тренирует желающих сдать нормативы ГТО, а Нина Лалетина из Зарайска развивает адаптивное плавание и занимается с пенсионерами.

Светлана Павлова из Орехово-Зуева более 20 лет преподает йогу для учеников от шести до 80 лет, а Екатерина Ротарь из Павловского Посада растит чемпионов по боевым искусствам — к ней приводят детей, которым едва исполнилось три года.

Победителей выбирала специальная комиссия, которая оценивала заявки, презентации и видеоролики.

Лауреаты получат премию в размере 150 тысяч рублей.

Конкурс «Лучший по профессии» проходит в Подмосковье с 2018 года в рамках федеральной программы «Спорт России».