Лучшие школьные лесничества 2024 года определили в Подмосковье

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов отметил, что развитие движения школьных лесничеств является одной из ключевых задач организации. Он добавил, что учащиеся лесничеств и их наставники объединены одной важной целью. Эти детские коллективы занимаются экологическим и патриотическим воспитанием будущего поколения, помогая детям определиться с выбором профессии и подготовиться к взрослой жизни.

В торжественной церемонии закрытия участвовали важные гости, включая депутата Государственной думы и председателя Общественного совета при Комитете лесного хозяйства Московской области Вячеслава Фетисова, а также председателя комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной думы Владимира Шапкина и заместителя начальника департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу Наталью Доронину. Среди присутствующих были представители администрации городского округа Пушкинский и сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области и ГКУ МО «Мособллес».

По итогам командного зачета определились победители среди школьных лесничеств: первое место заняло школьное лесничество «Лесная Застава» из гимназии № 1 города Рузы, второе досталось «Лесным чародеям» Спасской средней школы в городском округе Волоколамск, а третье место заняло школьное лесничество «Зеленый дом» из гимназии Протвино в городском округе Серпухов.

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