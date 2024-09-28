Лучшие школьные лесничества 2024 года определили в Подмосковье
Завершился трехдневный XI областной слет школьных лесничеств Московской области. Мероприятия прошли в рамках регионального этапа всероссийского юниорского конкурса «Подрост».
Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов отметил, что развитие движения школьных лесничеств является одной из ключевых задач организации. Он добавил, что учащиеся лесничеств и их наставники объединены одной важной целью. Эти детские коллективы занимаются экологическим и патриотическим воспитанием будущего поколения, помогая детям определиться с выбором профессии и подготовиться к взрослой жизни.
В торжественной церемонии закрытия участвовали важные гости, включая депутата Государственной думы и председателя Общественного совета при Комитете лесного хозяйства Московской области Вячеслава Фетисова, а также председателя комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной думы Владимира Шапкина и заместителя начальника департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу Наталью Доронину. Среди присутствующих были представители администрации городского округа Пушкинский и сотрудники Комитета лесного хозяйства Московской области и ГКУ МО «Мособллес».
По итогам командного зачета определились победители среди школьных лесничеств: первое место заняло школьное лесничество «Лесная Застава» из гимназии № 1 города Рузы, второе досталось «Лесным чародеям» Спасской средней школы в городском округе Волоколамск, а третье место заняло школьное лесничество «Зеленый дом» из гимназии Протвино в городском округе Серпухов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».