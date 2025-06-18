Лучшие семьи года определили в Подмосковье

Фото: Семья Тереня из Каширы

В Подмосковье завершился региональный этап конкурса «Семья года». В этом году его участниками стали 67 семей из разных регионов. По итогам определили шесть победителей. Об этом сообщили в Минсоцразвития МО.

В номинации многодетных выиграла семья Тереня из Каширы, среди молодых — Петровых из Щелкова. Барановых-Киблицки из Серпухова выделили как хранителей традиций. Жители Орехова-Зуева Фокины стали «золотой семьей», Кленовы из Озер — сельской, а Лежневы одержали победу в номинации «Семья защитника Отечества».

1/4
2/4
3/4
4/4

«Теперь они будут представлять Подмосковье в финале на федеральном этапе конкурса. Напомню, что в прошлом году победителем этого конкурса среди семей из регионов со всей страны стала подмосковная семья Зотовых из Серпухова», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве напомнили, что на всероссийском уровне будут соревноваться более 4000 участников. Итоги подведут уже в июле.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте