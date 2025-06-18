Лучшие семьи года определили в Подмосковье

В Подмосковье завершился региональный этап конкурса «Семья года». В этом году его участниками стали 67 семей из разных регионов. По итогам определили шесть победителей. Об этом сообщили в Минсоцразвития МО.
В номинации многодетных выиграла семья Тереня из Каширы, среди молодых — Петровых из Щелкова. Барановых-Киблицки из Серпухова выделили как хранителей традиций. Жители Орехова-Зуева Фокины стали «золотой семьей», Кленовы из Озер — сельской, а Лежневы одержали победу в номинации «Семья защитника Отечества».
«Теперь они будут представлять Подмосковье в финале на федеральном этапе конкурса. Напомню, что в прошлом году победителем этого конкурса среди семей из регионов со всей страны стала подмосковная семья Зотовых из Серпухова», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В ведомстве напомнили, что на всероссийском уровне будут соревноваться более 4000 участников. Итоги подведут уже в июле.
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