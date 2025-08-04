Лучшие работы международного фотоконкурса «Семья в храме» представили в Коломне

Проект организовал благотворительный фонд содействия строительству и реконструкции храмов во имя святого Архангела Михаила. Его приурочили к 80-летию Победы.

Участниками стали фотохудожники из 75 регионов России, а также из Республики Беларусь, Испании, Сербии, Боснии и Герцеговины. Тема работ — связь поколений, которая передается в храме через любовь и веру.

«Через эти снимки открывается, как рождается любовь, как формируется понимание и осознание ценности духовной традиции. Каждая работа — это возможность прикоснуться к чему-то настоящему, вдохновиться на добрые дела, обрести веру, милосердие, внутренний свет. Это путь к возрождению наших традиционных духовных ценностей», — сказал председатель совета учредителей фонда Архангела Михаила Павел Гончаров.

Посетить экспозицию можно до 31 августа без возрастных ограничений.