Лучшие проекты Подмосковья определили на архитектурном фестивале в Москве

Фестиваль «Лучший проект Подмосковья» прошел в Москве. В его рамках назвали победителей в ключевых номинациях — общественных, социальных, жилых и промышленных зданий. В этом году из 100 заявок эксперты отобрали 17 призеров.

«Основная задача конкурса „Лучший проект Подмосковья“ — выявление и поощрение лучших архитектурных решений. Фестиваль задает новую качественную планку проектирования, демонстрирует потенциал регионального развития и вдохновляет профессиональное сообщество на создание качественной среды», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

В номинации «Общественные здания и комплексы» победителей сразу двое: АБ-РДНК с реконструкцией музейного комплекса «Мелихово» и бюро WALL с реконструкцией здания в центре Черноголовки.

«В нашей работе мы стремились не просто восстановить объекты, но буквально прикоснуться к истории. Когда в ходе реставрации одного из зданий мы сняли слои штукатурки и обоев, то обнаружили настоящие свидетельства прошлого — надписи начала прошлого века», — прокомментировала руководитель бюро АБ-РДНК Наринэ Тютчева.

Победителем в номинации «Социальная инфраструктура» стал проект второй очереди многофункционального образовательного комплекса имени Примакова в Одинцове. Работы выполнило Архитектурное бюро «Студия 44».

Лучшим решением в номинации «Жилая многоэтажная недвижимость» стал многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями в Одинцове. Проект реализовало бюро «ЛабваПро». В номинации «Промышленная недвижимость» первое место занял проект наземно-подземного гаража-стоянки № 6 в Химках. Его представило архитектурное бюро «Май Архитекст».