Лучшие патриотические произведения выберут на литературных конкурсах в Подмосковье

Ежегодные конкурсы на присуждение областной литературных премий имени Роберта Рождественского и Михаила Пришвина пройдут в Подмосковье. Их проведут среди талантливых писателей и поэтому региона.

Премию Пришвина присуждают за талантливые произведения в прозе, которые посвящены теме любви к родине. Конкурс проведут по номинациям «Художественные произведения» и «Краеведческо-публицистические произведения». На суд жюри можно представить книги, сборники, брошюры, срок публикации которых не превышает трех лет.

Премию Роберта Рождественского присуждают за лучшие поэтические произведения гражданской лирики, воспевающие историю России и любовь к родному краю. Победителей выберут по номинациям «Зрелое перо» и «Поэтический дебют».

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